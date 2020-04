Niger : les réserves de brut augmentent à 953 millions de barils, selon le président Issoufou

(Agence Ecofin) - Ces dernières années, le Niger a attribué plusieurs permis de recherche et des autorisations exclusives d'exploitation minière. Ce qui a permis une amélioration significative des réserves de pétrole et de gaz naturel.

« D’importantes études géologiques et géophysiques ont été réalisées, portant ainsi les réserves récupérables de pétrole à 953 millions de barils et les réserves en gaz naturel à plus de 24 milliards de m3 », a récemment indiqué le président de la République Issoufou Mahamadou.

Et au vu de l'importance de ces réserves, le Niger a décidé d'exporter son pétrole afin que ce secteur contribue de manière significative au développement économique du pays. C'est la raison pour laquelle le projet de développement du bloc d'Agadem ainsi que celui de la construction du pipeline Niger-Bénin, long d’environ 2 000 km, ont été mis en place.

L’infrastructure pipelinière, dont les travaux ont été lancés en septembre 2019, va aussi permettre de multiplier la production pétrolière journalière du Niger par 5.