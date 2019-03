Gabon : la production du pétrolier américain VAALCO réduite à zéro en raison d'une nouvelle grève de l'ONEP

(Agence Ecofin) - Mardi, les travailleurs du bloc Etame Marin de l’américain VAALCO ont interrompu leurs activités, retirant 14 000 barils par jour de la production pétrolière du Gabon. Les travailleurs réclament en effet des congés annuels qui n’ont pas été planifiés par le producteur texan.

Cette annonce a été faite mercredi par l’ONEP, le syndicat des travailleurs du secteur pétrolier gabonais qui indique que le mouvement devrait durer jusqu’à la fin de la semaine tout au moins, si les revendications ne sont pas satisfaites.

« Les 14 000 barils produits par jour par cet opérateur sont désormais à zéro depuis hier matin », a expliqué un communiqué de l'ONEP.

Contacté par la presse, VAALCO n’a pas accepté de commenter cette situation.

Ces deux dernières années, l’ONEP a organisé plusieurs mouvements de grèves qui ont plus ou moins obtenu gain de cause. C’est l’un des syndicats pétroliers les plus réceptifs aux revendications de ses travailleurs sur le continent.

La production pétrolière du Gabon s'élève à 203 000 barils par jour. Les exportations pétrolières représentent 80 % de toutes les exportations du pays d’Afrique centrale, 45 % du PIB et 60 % des recettes fiscales ces dernières années.

Olivier de Souza