Égypte : l’usine de liquéfaction de gaz naturel de Damiette va redémarrer en juin

(Agence Ecofin) - Jeudi, le producteur italien Eni a annoncé que son usine de liquéfaction de gaz naturel de Damiette en Égypte va redémarrer ses activités en juin prochain, après huit ans de suspension. L’annonce, explique Eni, survient après une résolution à l’amiable avec l’État, des différends ayant conduit à la suspension de la production.

Pour la mise en œuvre de ce projet, Eni et son partenaire Naturgy ont déclaré dans des communiqués séparés qu’une série d’accords a été signée et est en attente des approbations réglementaires. L’usine est détenue à 80 % par Segas, qui appartient à Union Fenosa Gas (UFG), une coentreprise à parts égales entre Eni et Naturgy. Les 20 % restants sont détenus par les entreprises publiques égyptiennes EGAS et EGPC.

L’usine située à proximité du canal de Suez, produit 5,5 millions de tonnes de GNL par an. Elle occupe une situation géographique de choix pour approvisionner les marchés européens, américains et d’Extrême-Orient.

Olivier de Souza