Angola : démarrage de la production pétrolière sur le projet Cabaça North, dans le bloc 15/06

(Agence Ecofin) - Eni démontre une fois de plus l’efficacité de sa stratégie d’exploitation basée sur les infrastructures. Elle consiste à lancer dans les meilleurs délais une découverte en raccordant un pipeline au réseau sous-marin du FPSO, maximisant ainsi l’utilisation des installations existantes.

Le 27 septembre, le producteur italien de pétrole et de gaz Eni a annoncé avoir lancé en Angola, la production de pétrole brut dans le cadre du projet de développement Cabaça North, situé dans le prolifique bloc 15/06. Cabaça North produira à un taux de pointe de 15 000 barils par jour, à travers l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement Armada Olombendo.

C’est le deuxième périmètre que la société a lancé cette année en Angola, après le démarrage du champ Cuica en juillet dernier. Un troisième champ devrait être lancé dans les prochains mois, avec la production anticipée de Ndungu dans la zone occidentale du bloc 15/06.

Le bloc 15/06 est opéré par Eni Angola avec une part de 36,84 %. Sonangol Pesquisa e Produçao (36,84 %) et SSI Fifteen Limited (26,32 %) composent le reste de la coentreprise. Outre le bloc 15/06, Eni est l’opérateur des blocs d’exploration Cabinda North, Cabinda Centro, 1/14 et 28, ainsi que du New Gas Consortium (NGC). En outre, Eni a des participations dans les blocs non exploités 0, 3/05, 3/05A, 14, 14 K/A-IMI, 15 et dans Angola LNG.

Lire aussi :

16/08/2021 - Angola : Eni met en production un champ de pétrole découvert il y a quatre mois

18/06/2015 - Angola: ABB décroche un marché sur le FPSO attendu pour les champs offshore Cabaça