Malgré une hausse des actes de vandalisme, la production pétrolière du Nigeria ne cesse de grimper

(Agence Ecofin) - Lundi, la société publique du pétrole du Nigeria (NNPC) a révélé les performances de la production de ces dernières semaines, malgré un niveau record des actes de vandalisme sur les pipelines dans le Delta du Niger. Une performance à attribuer à la promptitude des groupes de production qui ont optimisé le niveau de sécurité autour des installations et amélioré les interventions de réparation des oléoducs.

La production du pays a oscillé autour de 2,2 millions de barils par jour au cours de la première semaine d'août, tandis qu’elle affichait 1,92 million de barils par jour, un an plus tôt. Sur les six derniers mois, le niveau d’extraction de brut et de condensats a grimpé, en raison du démarrage du champ Egina en eau profonde. La production y est actuellement de 205 000 b/j.

En juin et juillet, le pays a pompé, respectivement, 2,1 millions b/j et 2,05 millions b/j de brut et de condensats, rappelle Platts.

Pendant ce temps, la NNPC a enregistré une augmentation de 77% des cas de vandalisme dans son réseau d'oléoducs en juin 2019. Un niveau d’attaques qui n’a pas significativement régressé depuis, vu que la population pauvre du bassin de production est toujours insatisfaite de la politique de distribution de la manne pétrolière.

Le Nigeria a déclaré qu'il a l'intention d'augmenter sa production de pétrole brut à 3 millions de barils par jour et ses réserves à 40 milliards de barils, d'ici 2023, contre respectivement environ 2 millions de barils par jour et 37 milliards, actuellement.

Olivier de Souza