Egypte : mise en production de la deuxième unité de production sur le Zohr

(Agence Ecofin) - Jeudi, en Egypte, la deuxième unité de production du « super géant » est entrée en production. Dénommée T-1, elle fera passer la production de 400 millions de pieds cubes par jour à 800 millions de pieds cubes par jour, ce qui équivaut à 150 000 barils équivalents pétrole par jour, dont 46 000 barils équivalents pétrole nets pour Eni.

Le 5 mars dernier, le ministre égyptien du pétrole, Tarek El Molla, avait déclaré que la production qui était de 250 millions de pieds cubes par jour allait doubler pour atteindre 700 millions de pieds cubes en mai. Les données actuelles sont déjà plus importantes.

Le champ devrait poursuivre sur cette lancée et atteindre 2 milliards de pieds cubes par jour, en fin d'année 2018.

Zohr est la plus grande découverte gazière jamais réalisée en Egypte et dans la Méditerranée. Elle est située sur la concession Shorouk à quelque 190 km au Nord de Port-Saïd. Elle a été mise en production en décembre dernier par Eni et joue un rôle fondamental dans le projet du gouvernement de mettre fin aux importations gazières au second semestre de cette année.

Olivier de Souza