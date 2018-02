Tunisie : OMV annonce que le projet gazier de Nawara n’entrera pas en service avant 2019

(Agence Ecofin) - Annoncée pour démarrer en 2016, la production de gaz naturel sur la concession onshore de Nawara ne démarrera qu’en 2019. C’est ce qu’indique la société autrichienne, OMV qui opère le gisement aux côtés de la société publique tunisienne des hydrocarbures (ETAP).

Un retard imputable entre autres, à la chute des prix du pétrole, qui a plombé les finances des partenaires et aux mouvements sociaux qui ont duré entre 2016 et 2017.

« Les progrès du projet ont été négativement affectés par le contexte récent de la baisse des prix du pétrole et d'autres défis, tels que les problèmes de gestion des terres et, plus récemment, les troubles sociaux dans le sud. Ceux-ci se sont manifestés par des coûts accrus et des retards dans la première production commerciale.», a expliqué Johann Pleininger, directeur en charge de l’amont d’OMV, selon des propos rapportés par Natural Gas World.

Le projet d’une valeur d’un milliard de dollars, devrait générer 2,4 millions de mètres cubes par jour de gaz commercial plus du condensat et du GPL. Cela augmentera la production tunisienne de gaz de 15% et permettra de réduire de 30%, les importations en provenance d’Algérie, le principal fournisseur du pays.

Par ailleurs, il permettra de relancer la production d’hydrocarbures nationale qui a chuté de plus de moitié durant les dix dernières années.

La concession de Nawara est située dans la région de Tataouine au Sud-Est du pays et est contrôlée à part égale entre OMV et l’ETAP.

Olivier de Souza