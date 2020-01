Sénégal : un nouveau financement de 300 millions de dollars pour le pétrole de Sangomar

(Agence Ecofin) - Lundi, le pétrolier australien Far Ltd a indiqué qu’il a bénéficié d’un engagement de prêt de 300 millions de dollars de la part des institutions bancaires Macquarie Bank et BNP Paribas ainsi que du négociant Glencore. Chacune de ces parties ont promis de fAinancer le projet à hauteur de 300 millions de dollars.

Cette facilité de financement aura une durée de 7 ans, avec une suspension de remboursement de 4 ans. Elle inclut une marge de 7,75 % au-dessus du LIBOR. Les montants non utilisés de la facilité feront l’objet d’une commission d’engagement de 40 % de la marge et le déblocage des fonds par les banques est subordonné à l’aboutissement des sondages effectués sur le marché avant le placement.

Au total, Far aura levé plus de 400 millions de dollars de nouveaux capitaux pour financer sa part de la phase 1 du CAPEX nécessaire au développement du projet Sangomar, le premier grand projet pétrolier du Sénégal. Dans ces capitaux il y a également un placement en actions de 100 millions de dollars et un plan de rachat d’actions avec des recettes d’environ 8 millions de dollars.

Olivier de Souza

