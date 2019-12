Algérie : la Sonelgaz annonce la mise en place de 20 000 MW de centrales d’ici à 2030

(Agence Ecofin) - En Algérie, la Sonelgaz, la compagnie électrique nationale a annoncé l’augmentation de 20 000 MW, de la puissance électrique nationale au cours des dix prochaines années. « Nous disposons aujourd’hui d’un parc de production totalisant une capacité installée de 21 000 MW. Pour répondre à la demande additionnelle prévue, nous devons réaliser en l’espace de 10 ans, un parc équivalent à celui mis en place en 50 ans », a affirmé Chaher Boulakhras, le PDG du groupe.

La mise en place de ce parc se fera concomitamment avec le développement des capacités locales et d’une industrie algérienne capable de produire des équipements et des technologies énergétiques. L’objectif à terme est de pouvoir aboutir à une industrie de sous-traitance locale qui permette de confier la maintenance des infrastructures et la fabrication des pièces de rechange, entre autres, à des compagnies locales.

« L’objectif est la mise en œuvre d’une série de projets industriels basés sur la valorisation des ressources locales et des avantages comparatifs dont jouit notre pays », a affirmé le responsable.

À terme, la compagnie ambitionne de mettre un terme à la réalisation des projets « clé en main », en décomposant les ouvrages complexes en des lots qui favorisent la fabrication locale de certains composants et l’émergence de petites entreprises et société de sous-traitance.

Cinq partenariats industriels ont d’ailleurs été conclus avec General Electric, Vujai Electricals, BHI, Sediver et Hyundai auquel s’est associé Daewoo, dans le cadre de cette intégration nationale.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

28/08/2019 - Algérie : un programme de renforcement du réseau électrique haute tension bientôt mis en œuvre