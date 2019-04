Maurel & Prom publie une mise à jour opérationnelle de ses activités au Gabon et en Tanzanie pour le compte du premier trimestre

(Agence Ecofin) - Au terme du premier trimestre de 2019, la société pétrolière Maurel & Prom a signalé une hausse de 18% de sa production de brut à 24 666 barils par jour par rapport au dernier trimestre de 2018. Cette hausse est due à l'augmentation de la production liée à la campagne de forage de développement en cours et à la stabilisation des exportations de pétrole au cours de la période, a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, comme annoncé le 21 mars dernier dans ses résultats annuels pour 2018, Maurel & Prom commercialisera désormais les volumes produits par M&P Gabon via sa filiale française M&P Trading qu’elle détient à 100%.

Une première cargaison de 619 950 barils de qualité Rabi Light a été levée par M&P Trading au terminal de Cap Lopez au Gabon le 31 mars 2019. M&P Trading remplace ainsi TOTSA, la société commerciale du groupe Total, en tant qu'acheteur du pétrole brut de M&P Gabon, après 10 ans passés de partenariat.

« M&P Trading fait partie de notre stratégie visant à devenir plus autonome et à créer de la valeur tout au long de la chaîne, de la production et du transport à la commercialisation de notre brut. Nous avons réalisé le projet dans des délais très courts, démontrant ainsi notre capacité à mobiliser rapidement nos équipes sur des projets stratégiques.», s’est ravi Michel Hochard, patron de Maurel & Prom.

En Tanzanie où elle produit essentiellement du gaz naturel, la société a enregistré une production moyenne à 73,7 millions de pieds cubes de gaz par jour au premier trimestre moyenne en baisse de 15 % par rapport au quatrième trimestre de 2018. Un recul dû à une saison des pluies précoce et très forte en Afrique australe cette année, qui a temporairement conduit à une augmentation significative de la capacité de production d'énergie hydroélectrique.

Maurel & Prom est partenaire sur le champ gazier de Mnazi Bay avec 48,06% de parts aux côtés de Wentworth (31,94%) et TPDC (20%).

