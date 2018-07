Vaalco Energy dit avoir investi 2,5 milliards de dollars au Gabon en 20 ans

(Agence Ecofin) - L’échange entre la direction générale de la compagnie américaine basée à Port-Gentil et la presse, le 13 juillet dernier, a permis de présenter un bilan des années d’installation dans le pays, ainsi que les objectifs que se fixe l’entreprise pour les années à venir.

Vaalco Energy annonce que, depuis 1995, elle a investi avec ses partenaires, plus de 2,5 milliards de dollars, soit plus de 1000 milliards FCFA, dans le forage de 18 puits de pétrole reliés à quatre plateformes offshore et un navire de stockage flottant.

Avec la remontée des cours observée ces derniers temps, Vaalco, qui au premier trimestre 2018, a réalisé une production de 13 500 barils/j sur les 10 puits de son permis d’Etame, entend saisir toutes les opportunités qui se présentent et agir pour la préservation et la création de nouveaux emplois.

Aussi, l’entreprise annonce-t-elle que ses investissements au Gabon ne seront pas gelés.

« Il ne sera question ni de licencier nos employés ni de mettre la clé sous le paillasson, mais plutôt de redoubler d’efforts et d’ingéniosité, pour aller jusqu’au bout de nos engagements avec l’Etat gabonais.», indique Clotaire Kondja, directeur général adjoint de Vaalco, à la presse locale.

D’après les dirigeants de la compagnie cités par la presse locale, à court terme, les opportunités actuelles de forage permettront à la société de préserver les réserves sur le permis d’Etame et d’en prolonger la durée d’exploitation.

PcA