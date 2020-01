Sénégal : la décision finale d’investissement pour le projet pétrolier de Sangomar a été prise

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, le pétrolier britannique Cairn Energy vient d’annoncer que la décision finale d’investissement (DFI) pour le premier projet pétrolier du Sénégal a été prise. C’est une étape d’une grande importance vers le début de la production en 2023.

Il faut rappeler que cette annonce survient après l’autorisation délivrée la semaine dernière par le gouvernement sénégalais pour l’exploitation du périmètre sur une durée de 25 ans.

Cairn a signé la déclaration conjointe de DFI avec ses partenaires de coentreprise, Woodside et FAR, en accord avec Petrosen, la société publique du pétrole lors d’une cérémonie officielle qui a vu la présence ministre du Pétrole Mouhamadou Cisse.

« Les découvertes de Cairn au large du Sénégal à partir des premiers puits en eaux profondes du pays ont ouvert un nouveau bassin sur la marge atlantique. Cairn a mené trois programmes de forage et a réussi à poser les bases du premier développement pétrolier et gazier multiphase du Sénégal. Le Sénégal est maintenant une province pétrolière et gazière attrayante, qui retient l’attention de l’industrie mondiale », a déclaré Simon Thomson, directeur général de Cairn.

Sangomar Phase 1 produira par jour 100 000 barils de pétrole brut et 160 millions de barils équivalents de gaz naturel.

Olivier de Souza

