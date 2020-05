Kékéli Efficient Power se joint à l’effort collectif contre le Covid-19 au Togo

(ERANOVE) - Kékéli Efficient Power, filiale du Groupe panafricain de gestion des services publics et de production d'eau potable et d'électricité Eranove, annonce sa contribution à la solidarité nationale contre le Covid-19 par des dons de matériels d’entretien et d’équipements médicaux. Destinés à soutenir les communautés locales et le personnel de santé pour un montant équivalent à 15 millions de francs CFA, ces dons réaffirment l’engagement de Kékéli Efficient Power au Togo.

Avec l’appui du groupe Eranove et de son actionnaire de référence, l’investisseur panafricain Emerging Capital Partners (ECP), la société Kékéli Efficient Power entend participer à l’effort collectif en fournissant des dons matériels aux populations riveraines du site du projet de la centrale thermique Kékéli Efficient Power ainsi qu’aux centres médico-sociaux locaux. Ces dons visent à renforcer la protection des populations des localités de Gbétsogbé et de Noudokopé en leur permettant de bénéficier de soins rapides et efficaces, afin de prévenir la propagation du virus au sein de leurs communautés.

Dans cette optique, des dons constitués de dispositifs de gestes barrières (stations de lavage des mains, masques, gels hydroalcooliques, savons liquides) et de vivres (riz, huile et pâtes alimentaires) iront respectivement aux populations de Gbétsogbé et de Noudokopé.

Une aide constituée de matériels d’entretien, de dispositifs de gestes barrières, de médicaments et d’équipements médicaux participera au renforcement des capacités de prise en charge du Centre Médico-Social (CMS) de Gbétsogbé qui permet aux populations locales de bénéficier des premiers soins. Un soutien similaire sera fourni au Centre Médico-Social de Baguida – commune abritant le site de la centrale thermique Kékéli Efficient Power.

Soucieuse de fournir une assistance immédiate et pérenne, Kékéli Efficient Power s’est rapprochée des bénéficiaires cibles afin de se concerter et s’accorder sur les besoins réels, en vue d’offrir des équipements disponibles rapidement. L’ensemble de ces dons d’une valeur globale de 15 millions de FCFA, ont été remis aux différents bénéficiaires à l’occasion d’une cérémonie officielle tenue le lundi 11 mai à Gbetsogbé, en présence du Préfet du Golfe, du Maire de Baguida, de la Direction Générale des Énergies, des représentants des communautés locales et de la chefferie locale.

Société citoyenne et responsable, mobilisée depuis le début de la pandémie pour assurer la protection de son personnel et des riverains, Kékéli Efficient Power a immédiatement mis en œuvre les dispositions sanitaires et de sécurité indiquées par les autorités publiques togolaises : campagne de sensibilisation, respect d’une distance minimum supérieure à 1 mètre, port obligatoire du masque pour les collaborateurs, mise en place d’un dispositif strict d’hygiène des mains et nettoyage quotidien des locaux.

Par ces actions et la poursuite des travaux devant permettre de fournir une énergie durable et efficiente, Kékéli Efficient Power réaffirme son engagement auprès de l’Etat et des populations du Togo avec un accent particulier sur les populations riveraines. D’une puissance installée de 65 MW, la centrale de Kékéli utilisera la technologie du cycle combiné et permettra de fournir une énergie électrique additionnelle pour l’équivalent de plus de 250 000 foyers togolais.