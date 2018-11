Nigeria : le sénat élabore une loi unique pour punir le vandalisme

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, les membres du sénat ambitionnent d’harmoniser les lois nationales relatives au vandalisme des infrastructures énergétiques et au vol d’électricité. Cette fusion des réglementations vient en réponse à l’inquiétude des élus face à la recrudescence de ces délits dans le pays.

« La réponse au vol d’énergie, au vandalisme et aux autres délits semblables est répartie dans différentes lois et dans différents secteurs de ces lois. Nous voulons donc les réunir et les consolider en une seule loi qui sera beaucoup plus utile à tout le monde dans le secteur.», a affirmé le sénateur Enyinnaya Abaribe, le chef du comité sénatorial sur l’électricité.

Grâce à ce nouvel instrument, les sénateurs espèrent aider les compagnies de distribution électrique à réduire leurs pertes.

Au Nigeria, le vandalisme des pipelines de gaz est l’une des principales causes des délestages puisque 81% des centrales du pays fonctionnent au gaz. Le phénomène a, entre autres, fait perdre au pays 14 milliards $ en 2014.

Gwladys Johnson Akinocho