Egypte : vers la mise en production d’un nouveau projet gazier

(Agence Ecofin) - En Egypte, la mise en service des projets gaziers continue. Selon le ministre du Pétrole, Tarek El-Molla (photo), un nouveau projet dénommé 9B et piloté par Shell entrera en service, le mois prochain, dans le delta du Nil occidental. L’annonce a été faite dans le cadre d'une réunion de l'assemblée générale des sociétés gazières Rashid et Borolos, dans la capitale, Le Caire.

Ce périmètre comprendra deux puits en eaux profondes. La société envisage de forer d’autre puits sur la licence afin d’augmenter la production sur place.

Lors de la réunion, El-Molla a annoncé le plan du Ministère des Ressources pétrolières et minérales visant à intensifier le forage de puits d'exploration et à accroître ainsi les réserves nationales de gaz et de brut.

A cet effet, il a confié à la presse qu’avant la fin de l’année, au moins 10 nouveaux puits seront forés dans tout le pays, pour un investissement total de 740 millions de dollars.