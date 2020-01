Sénégal : le contrat de construction sous-marine du projet pétrolier de Sangomar confié à Subsea Integration Alliance

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, le pétrolier australien Woodside a attribué un important contrat de construction sous-marine à Subsea Integration Alliance, une coentreprise entre OneSubsea, filiale de Schlumberger et Subsea 7. Le contrat relatif à la phase 1 de développement du champ Sangomar, anciennement SNE a une valeur comprise entre 500 et 750 millions de dollars.

Il couvrira l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction, le transport ainsi que l’installation du système Surf et des systèmes de production sous-marins associés.

Il convient de souligner que la production attendue de 100 000 barils par jour, se fera via une infrastructure comprenant notamment 23 puits et 45 km d’ombilicaux dans des profondeurs d’eau comprises entre 700 et 1 400 mètres.

Les travaux de Subsea Integration Alliance démarreront en 2021 et dureront jusqu’au début de la phase de production entre fin 2022 et début 2023. Ils seront réalisés avec des navires appartenant à Subsea 7 en particulier ceux de type Reel-lay et Flex-lay.

« Pour Subsea 7 et OneSubsea, ce contrat concrétise l’expérience réussie des projets précédents réalisés par l’Alliance et une relation solide établie depuis de nombreuses années avec Woodside », s’est ravi Stuart Fitzgerald, Directeur Général Adjoint de Subsea Integration Alliance.

