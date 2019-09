Libye : vers une entente entre la NOC et l’américaine D&M pour la mise en valeur des champs de gaz et de pétrole non développés

(Agence Ecofin) - Mardi, la société publique libyenne du pétrole (NOC), sa filiale Zallaf et De Golyer and MacNaughton (D&M), une importante société américaine de conseil pétrolier, ont démarré des pourparlers afin d’élaborer des plans de mise en valeur des champs découverts et non développés. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’objectif de la Libye de gonfler son offre pétrolière dans les prochaines années.

Le projet prendra également en compte les champs de gaz échoué par exemple. Une réserve de gaz échoué est un périmètre de gaz naturel qui a été découvert, mais qui demeure inutilisable pour des raisons physiques ou économiques. Certains gaz torchés depuis des puits de pétrole sont des gaz échoués qui sont inutilisables pour des raisons économiques.

La NOC a indiqué que les trois entités travailleront ensemble à la préparation d'études techniques et l'élaboration de plans de mise en valeur des champs découverts, puis abandonnés.

Un communiqué de la NOC a fait savoir que ce projet sera exécuté dès que possible, afin non seulement d'augmenter les taux de production de pétrole, mais également d'assurer un approvisionnement continu aux centrales électriques en gaz.

D’après des précisions fournies par The Libya Herald, toutes les parties ont exprimé le désir d’entreprendre des études de mise en valeur des réservoirs et des champs, en évaluant les réserves et en préparant dans les meilleurs délais des plans de développement.

Lire aussi :

16/01/2018 - L’Algérie et la Libye renforcent leur coopération dans la gestion des gisements frontaliers d'hydrocarbures