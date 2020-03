Le gouvernement ivoirien prolonge de 10 ans la licence d’exploitation des hydrocarbures du bloc CI-27

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, la société Foxtrot International et ses partenaires du bloc offshore CI-27 ont obtenu une prolongation de dix ans de leurs droits d’exploitation du pétrole et du gaz du site. L’annonce a été faite dans le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 11 mars. Des décrets portant renouvellement de l’autorisation exclusive d’exploitation des gisements Foxtrot, Mahi, Manta et Marlin ont été signés dans ce cadre.

« Ces mesures participent à la mise en œuvre de la stratégie initiée par le gouvernement pour assurer l’approvisionnement constant et continu en gaz naturel des nouvelles centrales thermiques CIPREL 5 et AZITO 4, en vue de garantir la suffisance de la production électrique nationale », a indiqué le gouvernement.

La Côte d’Ivoire travaille actuellement à doper sa production de gaz naturel pour le compte de ses centrales thermiques. Des efforts sont fournis pour attirer des investissements dans l’amont afin de produire plus de gaz pour la demande électrique nationale.

Olivier de Souza

