Le Groupe Dangote va devenir producteur de pétrole à partir du mois de juillet prochain

(Agence Ecofin) - Dangote Group qui appartient au milliardaire nigérian Aliko Dangote (photo), va se lancer dans la production pétrolière dès le mois de juillet, grâce au champ Kalaekule situé sur la licence d’exploration OML 72 et acquis auprès du producteur anglo-néerlandais Shell. L’homme le plus riche d’Afrique ajoutera ainsi le pétrole à son empire commercial en pleine expansion.

Devakumar Edwin, le directeur exécutif du groupe a déclaré que les plans de développement du périmètre ont été livrés par des contractants chinois et malaisiens et que certains travaux d’exploration se poursuivront sur une découverte existante de la licence. On s’attend à une production initiale de 20 000 barils par jour. Mais le Groupe veut la porter à 100 000 barils par jour sur les blocs OML 72 et OML 71 acquis au même moment.

À ce sujet, Devakumar Edwin a indiqué que « si tout se passe bien, Dangote Group y parviendra en 12 à 15 mois, car les études sismiques 3D sont déjà en cours d’exécution sur certaines zones des deux licences ».

Contrairement à certains périmètres producteurs du Nigéria, la production de Kalaekule sera exclusivement livrée à la raffinerie du même Groupe qui devrait entrer en production l’année prochaine.

Olivier de Souza

