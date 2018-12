  L’OPEP reconduit une nouvelle réduction de 1,2 million b/j de son offre pétrolière  

(Agence Ecofin) - Vendredi dernier, l’organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP) a décidé de reconduire une nouvelle réduction de 1,2 million de barils par jour de son offre pétrolière, à partir de janvier 2019. Les parties prenantes à cet accord indiquent qu’il court jusqu’à juin 2019.

Cet arrangement survient dans un contexte mouvementé par la récente hausse de la production du cartel depuis octobre, la décision du Qatar de s’en retirer et les menaces de Donald Trump d’agir par la manière forte si les membres de l’OPEP ne prennent pas rapidement une décision dans ce sens.

Les pays membres du cartel opéreront une réduction de 800 000 b/j sans l’apport de l’Iran et de Libye, tandis que les pays non OPEP apporteront les 400 000 b/j restants. La Russie à elle seule s’engage à réduire sa production de 200 000 barils b/j pour participer à cette nouvelle politique qui vise à rendre le marché plus attractif.

Commentant l'opération, les analystes de Wood MacKenzie ont déclaré que cette réduction resserrerait le marché pétrolier d'ici le troisième trimestre de 2019, et ferait remonter les prix du Brent au-dessus de 70 $ le baril.

« Cela aiderait les producteurs à faire face à la forte croissance de l'offre américaine en 2019 alors que nous prévoyons une augmentation de 2,4 millions de barils par jour de la production hors OPEP en glissement annuel, alors que l'offre américaine continue de croître fortement.», a-t-on pu lire dans une analyse de Wood MacKenzie.

Olivier de Souza