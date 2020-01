Afrique du Sud : l’Eskom sollicite une exemption jusqu’en 2035 pour ne pas faire d’efforts sur la réduction de ses émissions polluantes

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, l’Eskom, la compagnie électrique nationale demande une exemption pour les nouvelles mesures environnementales, jusqu’en 2035. À cette échéance, affirme-t-elle, plusieurs de ses centrales à charbon seront fermées, ce qui lui permettra de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

En 2035, avec la fermeture des centrales concernées, les niveaux d’émissions de particules fines diminueront de 58 %, celles de dioxyde de soufre de 66 % et celles de dioxyde d’azote de 46 %. La compagnie qui en est le plus grand pollueur du pays espère ainsi éviter les 2,6 milliards $ d’investissement qu’elle devra réaliser pour réduire ses émissions afin de les ramener aux niveaux permis.

Les centrales ayant besoin de ces investissements en priorité sont celles de Grootvlei, Port Rex, Acacia et Matimba, mais la compagnie assure que la plupart seront fermés en 2030. Elle a d’ailleurs rédigé une proposition allant dans ce sens, qu’elle a soumise pour commentaire public. La compagnie désire également reporter le délai de mise en conformité des émissions des centrales de Medupi et de Kusile.

D’après des études indépendantes, les émissions des centrales de l’Eskom causent la mort de plus de 2 000 personnes chaque année. L’Eskom pour sa part conteste ces chiffres. Elle estime ce chiffre à 320. Les émissions de particules fines qui sont les plus meurtrières ont atteint leur plus haut niveau depuis 20 ans, suite aux dégâts sur les équipements de la centrale de Kendal survenu lors d’une grève.

Gwladys Johnson Akinocho

