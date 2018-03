Nigeria : les GenCos portent plainte contre l’Etat fédéral pour les 2,7 milliards $ qui leur sont dus

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, les compagnies de génération d’électricité (GenCos) ont porté plainte auprès de la Haute cour fédérale d’Abuja contre le gouvernement fédéral. Les organisations l’accusent, en effet, d’avoir dispensé des traitements de faveur à deux de leurs concurrents dans le but de nuire à leurs intérêts.

Dans cette affaire, rapporte Vanguard, les défendeurs sont le Gouvernement fédéral, la Banque centrale du Nigeria, le Ministère de l’énergie, la Nigerian Bulk Electricity Trading (NBET) ainsi que les compagnies énergétiques Azura Power West Africa Limited et Accugas Limited.

Selon les plaignants, les autorités énergétiques leur ont fait subir des traitements injustes. En effet, expliquent-ils, la NBET a régulièrement dérogé à son obligation de payer pour l’énergie cédée par les producteurs, les mettant, eux et leurs investisseurs, dans une posture dangereuse. Les entités estiment aujourd’hui à plus de 800 milliards de nairas les sommes qui leur sont dues. Un montant qui passe à plus de 1000 milliards de nairas (plus de 2,7 milliards $) lorsqu’on y ajoute les intérêts.

Ils demandent donc qu’une décision soit prise pour un paiement en 45 jours au plus après injonction de ces 1000 milliards de nairas.

Gwladys Johnson Akinocho