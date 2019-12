(CIPREL ) - La Compagnie Ivoirienne de Production d’Électricité (CIPREL), représentée par madame Kadidjatou Diallo, Directrice Générale, a remporté le prix du meilleur projet dans le secteur de l’énergie lors de l’African Investments Forum & Awards (AIFA) 2019, le mercredi 4 décembre à Paris. Cette distinction consacre la réussite du modèle CIPREL, fruit d’un partenariat public privé entre l’État de Côte d’Ivoire et le groupe industriel panafricain Eranove ainsi que d’un savoir-faire acquis depuis 1994. Historiquement le premier producteur d’électricité indépendant (IPP) en Afrique de l’Ouest, CIPREL est le leader de la production d’électricité en Côte d’Ivoire.

A travers ce prix du « Best Energy Project » décerné par les jurys de l’AIFA, ce sont les 3 projets majeurs de cycle combiné gaz-vapeur du groupe Eranove qui sont récompensés.

Le premier, CIPREL IV, l’extension de la centrale électrique CIPREL avec une technologie de cycle combiné gaz-vapeur permettant de gagner en efficacité d’un point de vue énergétique et environnemental fut inauguré en 2016. Cette quatrième tranche de la centrale de CIPREL a permis une augmentation de plus de 70% de sa capacité installée, passant de 321 à 556 MégaWatt (MW).

La réussite de CIPREL IV a favorisé le lancement du projet de construction de la centrale thermique CIPREL V portée par la société de projet ATINKOU, avec la signature du contrat de concession en décembre 2018. D’une puissance installée de 390 MW, ATINKOU utilisera également la technologie du « cycle combiné » gaz-vapeur et s’appuiera sur l’expertise technique et opérationnelle des équipes de CIPREL.

En parallèle, le Groupe Eranove développe au Togo, le projet de centrale électrique à cycle combiné gaz-vapeur de KEKELI, dont le financement a été signé en novembre 2019.

Ces trois projets confirment le développement du groupe industriel Eranove, actionnaire majoritaire de CIPREL, qui opère 1 247 MW de capacité de production électrique.

« Ce « Best Energy Project award » rend compte de la force du partenariat qui nous unit avec l’État de Côte d’Ivoire. Basé sur une relation de confiance, il nous a permis d’acquérir une véritable expertise sur plus de deux décennies ainsi qu’une position de leader. Nous sommes fiers et heureux que CIPREL représente aujourd’hui un modèle de production d’électricité efficiente en Afrique de l’Ouest et sur l’ensemble du continent. Cette récompense confirme la pertinence de notre stratégie de développement et reflète le travail réalisé par nos équipes que je souhaite également féliciter. » a déclaré le Président du Conseil d’Administration de CIPREL monsieur Bernard Kouassi N’guessan.

Organisé par Leaders League et dédié aux opportunités d’affaires des secteurs de l’Énergie, des Mines, de l’Infrastructure & Urbanisme, de la Fusion-Acquisition, des Stratégies de croissance et de l’Immobilier, l’AIFA a réuni plus de 500 décideurs publics et privés et près de 90 intervenants parmi lesquels Bernard Kouassi N’guessan, Président du Conseil d’Administration de CIPREL et directeur général d’ATINKOU; Tewolde Gebremariam, CEO d’Ethiopian Airlines ; William Nkontchou, directeur général d’Emerging Capital Partners (ECP) ; Jean-Luc Konan, PDG de Cofina, Marc Alberola, CEO du Groupe Panafricain industriel Eranove ; Ismael Diakite, Président de la Chambre des Mines de Guinée. Durant cette journée, une dizaine de prix ont été remis récompensant des entreprises dans différents secteurs pour leurs succès.

À propos de CIPREL

Leader de la production électrique en Côte d’Ivoire, la centrale thermique de CIPREL (Compagnie Ivoirienne de Production d’Électricité), d’une puissance installée de 556 MW, est composée de six turbines à combustion qui utilisent comme combustible principal le gaz naturel extrait au large des côtes ivoiriennes et d’une turbine à vapeur. CIPREL a été créée en 1994. Détenue à 83,3% par le groupe Eranove, CIPREL opère via un contrat de concession, courant jusqu’en 2035, avec l’État de Côte d’Ivoire. L’ensemble du périmètre de CIPREL est certifié QSE* : ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001. CIPREL a atteint, dès sa première évaluation, le stade de maturité du référentiel ISO 26 000 pour son engagement dans la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE).