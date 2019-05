Kenya : réductions de 43% de l’importation et de 39% de la production d’énergie thermique en 2018

(Agence Ecofin) - Le Kenya a réduit ses importations d’électricité de 43% et la production d’électricité à partir de centrales thermiques de 39% en 2018. Cette performance est le fruit de la combinaison d’une bonne pluviométrie et de l’accroissement des capacités installées d’éolienne et de solaire.

En effet, au cours de l’année écoulée, la production d’électricité par les barrages du pays a crû de 43,6%, s’établissant à 3 986 GWh.

La centrale éolienne du lac Turkana, d’une capacité de 310 MW, est entrée en service. La centrale solaire de Garissa (50 MW) a également injecté ses premiers mégawatts dans le réseau électrique national. Ces deux infrastructures ont permis une augmentation de 13,7% de la capacité électrique installée dans le pays qui a désormais une puissance de 2 711,8 MW. La production d’énergie à partir de la géothermie a également augmenté de 1,7%, s’établissant à 663 MW.

Au total, le pays a produit 86% de son électricité grâce à des sources renouvelables d’énergie. Ce mix d’énergie propre était principalement composé de géothermie (46%) et d’hydroélectricité (36%). 13% de la production électrique a été faite par les centrales thermiques dont les performances ont connu une légère hausse de 0,9%.

Gwladys Johnson Akinocho