Le champ gazier israélien Léviathan, dont la production est destinée au marché égyptien démarrera sous peu

(Agence Ecofin) - Léviathan, le plus grand gisement de gaz naturel d’Israël, va entrer en production avant la fin de ce mois et approvisionnera essentiellement l’Égypte, mais aussi en quantités marginales la Jordanie. L’annonce a été faite par Binyamin Zomer, vice-président des affaires régionales chez Noble Energy, la société américaine qui opère le périmètre.

« D’ici deux à trois semaines, nous ouvrirons les puits et commencerons à fournir le gaz. Nous commencerons à approvisionner le marché intérieur, et dans les semaines qui suivront, nous exporterons en Égypte et en Jordanie », a-t-il déclaré lundi dernier.

Il faut dire qu’Israël atteindra l’autosuffisance gazière avec la mise en production du site. Le surplus sera exporté vers l’Égypte et dans une moindre mesure la Jordanie, permettant au pays nord-africain de mettre en œuvre son plan visant à devenir un important hub régional du gaz.

Selon un accord signé entre l’Égypte et Israël, le gaz y sera transformé en GNL pour le compte des autres marchés de la région. L’Égypte connait en effet, un important boom gazier qui lui fait jouer un rôle de premier plan dans la région.

Le champ Léviathan a été découvert en 2010 et est considéré comme une étape importante dans l’histoire économique de l’État juif. Il abrite 22 Tcf de gaz et est situé à 125 km de Haïfa, en Méditerranée.

Olivier de Souza

Lire aussi :

25/11/2019 - Les USA vont fournir 430 millions $ en assurance pour couvrir les risques liés à la modernisation du gazoduc EMG

02/10/2019 - Modification de l’accord historique d’exportation de gaz naturel israélien vers l’Egypte