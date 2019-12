FAR soumet au gouvernement sénégalais le plan de développement du champ pétrolier de Sangomar

(Agence Ecofin) - Lundi, la société pétrolière australienne FAR Ltd a soumis au gouvernement sénégalais le plan de développement du champ Sangomar (anciennement dénommé SNE), situé au large du pays.

Le plan de mise en valeur du périmètre est décliné en plusieurs phases, pour une base initiale de 485 millions de barils de pétrole et 160 millions de barils équivalent de gaz naturel. La production devrait démarrer avec 100 000 barils de pétrole par jour.

« La soumission de la version finale du plan de développement et d'exploitation du champ Sangomar constitue une étape importante pour FAR et la coentreprise […] Le plan d'exploitation décrit comment le champ sera développé au bénéfice du peuple sénégalais, et nous sommes ravis d'être en mesure de prendre bientôt une décision finale d'investissement », a déclaré Cath Norman (photo), la patronne de FAR.

Le développement de ce champ pétrolier de classe mondiale (la plus grande découverte mondiale d'hydrocarbures en 2014), a le potentiel de changer le statut de l’explorateur FAR. Celui-ci deviendrait alors, dès 2023, l'un des plus grands producteurs de pétrole cotés à l'ASX.

Olivier de Souza

