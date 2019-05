Le Somaliland enclenche la phase 2 de son programme d’accès à une énergie propre et abordable

(Agence Ecofin) - En Somaliland, le programme Energy Security and Resource Efficiency (ESRES) donne accès aux populations à une énergie renouvelable, propre et abordable.

Financé par le Royaume-Uni et mené par le ministère de l’énergie et des mines du territoire autonome, l’ESRES a pour objectif de faire baisser le coût de l’énergie en diversifiant le mix énergétique et en renforçant la sécurité énergétique.

Dans sa phase 1 qui a été déroulée entre 2015 et 2018, le programme a permis la mise en place d’une politique et d’un cadre réglementaire approprié. Six mini-centrales hybrides solaire-thermiques ont été également implantées et sont déjà en service.





Dans la seconde phase qui est mise en œuvre entre 2018 et 2021, les investissements dans les énergies renouvelables seront étendus grâce au Fonds du Somaliland pour les énergies renouvelables (SREF). Cette deuxième phase sera mise en œuvre en partenariat avec les fournisseurs locaux.



Gwladys Johnson Akinocho