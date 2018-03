Ethiopie : l’exportation d’électricité a rapporté 35 millions au 1er semestre de l’année budgétaire

(Agence Ecofin) - Au cours du premier semestre de l’année fiscale actuelle qui a débuté en juillet 2017, l’exportation d’électricité a rapporté à l’Ethiopie, 35,06 millions $.

Cette énergie a été cédée au Soudan, à Djibouti et au Kenya a confié à Xinhua, Bizuneh Tolcha, le directeur des relations publiques et de la communication du ministère éthiopien de l’eau, de l’irrigation et de l’énergie. Ce revenu provient de la cession de 100 MW d’énergie au Soudan, 70 MW à Djibouti et 10 MW au Kenya.

Il représente 81% de l’objectif que c’était fixé le pays qui ambitionnait de réaliser un chiffre de 43,3 millions $ grâce à ses exportations d’électricité sur la période. « L’exportation de l’énergie par l’Ethiopie fait partie du plan national d’intégration économique régional par le biais du secteur énergétique.», a affirmé le responsable.

Dans le cadre de ce plan, une ligne de 1 045 km pourvue d’une capacité de transport de 2 000 MW, est actuellement en construction entre le pays et le Kenya.

Gwladys Johnson Akinocho