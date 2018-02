En Côte d’Ivoire, le secteur pétrolier est en grève générale

(Agence Ecofin) - Depuis le 31 janvier dernier, les travailleurs du secteur pétrolier en Côte d’Ivoire observent une grève de 72 heures pour exiger le respect des droits et de certains agents « bafoués », et dénoncer la violation du Code du Travail par les sociétés Klenzy, Petroci et Schlumberger-Corlay, rapporte l’Agence de Presse Africaine (APA).

Les travailleurs sont réunis au sein du Syndicat national des travailleurs des entreprises pétrolières de Côte d’Ivoire (Syntepci).

Cette grève fait suite à un préavis aux autorités compétentes en date du 3 novembre 2017. Plus précisément, le Syntepci s’oppose au « refus de l’application du protocole d’accord de 2008 signé par Lybia Oil au profit de certains travailleurs partis depuis un an ». Les droits découlant de cet accord au profit des travailleurs, n’ont toujours pas été respectés.

Pour ce qui concerne la société de distribution Klenzy, le Syntepci dénonce son refus de réintégrer certains de ses travailleurs depuis huit mois et l’accuse de viol de la liberté syndicale.

Enfin, le syndicat se ligue contre le non-respect de l’application du décret 96-194 du 7 mars 1996 sur le travail temporaire par les sociétés Petroci-Schlumberger-Coray.

Selon des sources proches du dossier, les grèves se répéteront tant que les revendications ne seront pas satisfaites.

D’après Afrique Sur Sept, « plusieurs restaurants de la capitale ivoirienne tournent déjà au ralenti et certaines familles sont privées de gaz pour leur cuisine ». Une situation qui pourrait conduire à une augmentation des prix du gaz butane.

Olivier de Souza