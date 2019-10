Afrique du Sud : le gouvernement demande aux IPPs une revue à la baisse volontaire de leurs tarifs

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le ministre de l’Energie Gwede Mantashe (photo) a convié les producteurs indépendants d’énergie à revoir volontairement à la baisse le tarif de leur contrat de fourniture d’électricité. Il s’adressait notamment aux énergéticiens qui ont construit des centrales dans le cadre de la phase I du Programme de développement d’énergie renouvelable (REIPPPP I).

Cette demande adressée aux producteurs, fait suite à une autre du même genre que les autorités ont adressé aux fournisseurs de charbon de l’Eskom, la compagnie électrique nationale. Le gouvernement leur a proposé un nouveau mécanisme de fixation du prix de cession du charbon domestique, afin de permettre à la compagnie de s’acquitter de ses obligations.

Selon les autorités, l’élévation du coût de l’électricité pèse lourdement sur l’économie et sur la compagnie électrique en particulier. D’où la requête soumise aux producteurs de renouvelable, de proposer eux-mêmes un mécanisme de revue à la baisse de leurs tarifs. En retour, le gouvernement s’est dit disposé à rallonger au besoin, la durée de ces contrats afin d’équilibrer la balance.

Certains producteurs indépendants avaient, en effet, émis le désir d’ouvrir des discussions sur la prolongation, sur 10 ans de la durée de ces contrats. Dans le même temps, d’autres ont averti que le changement des termes des contrats en cours d’exécution pourrait envoyer un mauvais signal aux investisseurs sur le REIPPPP, dont l’objectif est de mettre en place 6 300 MW de centrales renouvelables.

Rappelons que l’Eskom qui fournit plus de 90 % de l’énergie générée dans le pays, est actuellement en proie à une crise financière, organisationnelle et structurelle avec une dette extérieure de plus de 33 milliards $ et une situation d’illiquidité. Pour la relever, les autorités ont prévu de la scinder en trois entités distinctes. Mais en entendant, c’est la sélection du nouveau directeur exécutif devant conduire le plan de sortie de crise, le précédent ayant démissionné, qui est la priorité. Il est prévu que l’annonce du nouveau CEO soit faite avant la fin de ce mois, mais jusque-là, il reste encore trois candidats en lice, dont un ex-directeur général de la compagnie.

Gwladys Johnson Akinocho

