Afrique du Sud : l’Eskom limitera les rachats d’électricité auprès des centrales éoliennes

(Agence Ecofin) - L’Eskom, la compagnie électrique sud-africaine pourrait suspendre ou réduire le rachat d’électricité auprès de certains producteurs indépendants d’énergie éolienne. Cette option a été induite par la baisse de la demande électrique entraînée par le confinement. Bon nombre d’industries du pays ont en effet fermé leurs portes dans le cadre des mesures prises pour enrayer l’avancée de la pandémie de Covid-19.

L’Eskom qui endure actuellement des difficultés financières entre autres a affirmé que la demande a baissé de 7 500 MW depuis le début de la période de confinement vendredi dernier. Elle a d’ailleurs fermé elle-même certaines de ses centrales pour réduire la surcapacité.

Selon Sikonathi Mantshantsha, la compagnie n’a pas encore stoppé ces rachats, mais elle a averti les producteurs indépendants que cela pourrait arriver. « La plupart d’entre eux fournissent de l’énergie au réseau aux premières heures du jour qui coïncident avec la période où la demande est la plus basse dans la journée. Et maintenant, nous avons plus de capacité que nécessaire », a-t-il affirmé.

Selon les responsables de la compagnie, chaque jour sans production d’électricité sera ajouté aux contrats signés avec la compagnie. « À la fin, personne ne sera désavantagé », a conclu M. Mantshantsha.

Gwladys Johnson Akinocho

