Le fonds danois SDG Investment Fund signalé dans un engagement de 8,9 millions $ au profit d’une société de soins de santé axée sur l’Afrique de l’Est

(Agence Ecofin) - Le Danish SDG Investment Fund, un fonds d’investissement danois géré par The Investment Fund for Developing Countries (IFU), a réalisé un engagement d’un montant de 60 millions de couronnes danoises (8,9 millions $) au profit de Hospital Holdings Investment.

Cet établissement consulte et administre des soins de santé à plus de 700 000 patients par an au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Hospital Holdings ambitionne de construire et d’équiper de nouveaux hôpitaux et cliniques en Afrique orientale et australe, dans le but de contribuer à résorber le déficit en soins de santé en Afrique subsaharienne.

La firme n’exclut pas la possibilité de racheter et de moderniser des installations de soins de santé opérationnelles sur le continent.

Au total, Hospital Holdings Investment recevra la somme de 750 millions de couronnes danoises dans le cadre de ce financement. Ces ressources seront apportées par plusieurs institutions financières à l’instar de Proparco, la Société financière internationale et les organismes Swedfund et Finnfund.

Chamberline Moko