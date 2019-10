La firme de private equity Adiwale Partners réalise un premier closing de son fonds dédié aux PME ouest-africaines

(Agence Ecofin) - Adiwale Partners, une société de gestion de fonds de capital-investissement co-fondée en 2016 par les Togolais Jean-Marc Savi de Tové et Vissého Gnassounou, annonce un premier closing de son fonds Adiwale Fund I, avec des engagements de l’ordre de 50 millions d’euros (55,4 millions $). Rappelons que le montant cible annoncé est de 83,3 millions $.

Le premier fonds d’Adiwale Partners a attiré des institutions de financement du développement ainsi que des investisseurs d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord. Parmi ceux-ci, on compte la Banque africaine de développement (BAD) qui a récemment finalisé son investissement de 12,5 millions d'euros (13,8 millions $) au profit d’Adiwale Fund I. Les ressources mobilisées sont destinées au financement d’entreprises d’Afrique de l’Ouest francophone, principalement celles de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin et de la Guinée.

La firme de capital-investissement acquerra des participations minoritaires significatives au sein de 10 voire 12 entreprises de taille moyenne, en contrepartie de la fourniture de capitaux de croissance compris entre 3 et 8 millions d’euros. Trois secteurs d’activités sont ciblés par ces investissements. Il s’agit des services aux consommateurs, des services aux entreprises et du secteur industriel.

Jean-Marc Savi de Tové, cofondateur et associé gérant d’Adiwale Partners a commenté cette opération. « Nous sommes très heureux de cette première clôture qui a attiré des institutions de premier plan qui s'intéressent de près au développement de l'Afrique. Cette opération témoigne de notre expertise et de la confiance d’investisseurs institutionnels en faveur de nos activités. Nous espérons que notre fonds atteindra la taille cible de 75 millions d'euros, d'ici un an ».

Chamberline Moko

