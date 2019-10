Tunisie Leasing & Factoring veut renforcer ses activités dans le secteur du crédit-bail grâce à un apport financier de 16,6 millions $

(Agence Ecofin) - Tunisie Leasing & Factoring (TLF), la première société de crédit-bail en Tunisie avec 23 % de parts de marché a conclu un accord de financement d’un montant de 15 millions d’euros (16,6 millions $) avec Proparco, une institution française dédiée au financement d’entreprises privées dans des pays en développement.

La ligne de crédit servira à renforcer l’activité des petites et moyennes entreprises (PME) qui évoluent dans les secteurs du commerce, des services et de l’industrie. Ces entreprises obtiendront des solutions de leasing adaptées à leurs besoins. L’initiative représente la cinquième opération entre Proparco et la TLF.

La société de leasing et d’affacturage TLF souhaite également se renforcer sur le marché tunisien après un troisième trimestre 2019 marqué par la régression de 30 % de ses mises en force résultant de la baisse de la demande et du contexte économique assez difficile dans le pays. Le produit net de Tunisie Leasing & Factoring a régressé de 20 % en raison de la baisse de ses revenus et du renchérissement du coût des ressources.

Rappelons que la Tunisie compte huit opérateurs de leasing qui opèrent à travers le pays. Parmi ces sociétés, deux d’entre elles, à savoir ; Tunisie Leasing & Factoring (TLF) et Hannibal Lease contrôlent 42 % de parts de marché dans le secteur du crédit-bail.

