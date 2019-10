Le capital-risqueur égyptien Sawari Ventures co-investit au sein de la plateforme de formation en ligne Almentor

(Agence Ecofin) - Le capital-risqueur égyptien Sawari Ventures est co-investisseur aux côtés de la société américaine de capital-risque Endure Capital, de la société d’investissement Egypt Ventures et de l’homme d’affaires Mohamed El Amin, dans le capital d'almentor.net, une plateforme d’apprentissage et de formation, qui met en ligne des contenus thématiques destinés à renforcer les capacités des cadres d’entreprises.

Les quatre associés ont mobilisé 4,5 millions $ en faveur de la plateforme almentor.net. Les parts acquises par ceux-ci n’ont pas été précisées. Le produit de cet investissement permettra à l’entreprise de poursuivre son développement en mettant à la disposition de sa clientèle, des contenus de formation liés au secteur de la santé, des sciences humaines, de l’entrepreneuriat et de la gestion d’entreprise.

«Nous avons mis en ligne plus de 10 000 vidéos et nous espérons utiliser cet investissement pour offrir à notre public des expériences d'apprentissage encore plus enrichissantes, tout en les aidant à améliorer leurs capacités et leurs connaissances », a commenté Ihab Fikry (photo), cofondateur et CEO d’almentor.net.

Chamberline Moko