Le britannique Wefarm prévoit d’accroître ses services aux agriculteurs d’Ouganda et du Kenya grâce à une levée de 13 millions $

(Agence Ecofin) - Wefarm, une plateforme d’échange d’informations et de partage de connaissances entre exploitants agricoles a levé 13 millions $ qu’elle prévoit d’utiliser pour recruter de nouveaux agriculteurs sur sa plateforme et mettre à leur disposition des services numériques adaptés à leurs besoins. L’entreprise domiciliée à Londres souhaite agrandir sa base d’agriculteurs, estimée à 1,9 million d’utilisateurs. Wefarm prévoit à cet effet, de renforcer ses services de réseautage, conseils en agriculture et mise en relation de fournisseurs d’intrants et d’équipements avec des agriculteurs africains.

Sur le continent, la firme londonienne est déjà présente en Ouganda et au Kenya, deux pays d’Afrique de l’Est dans lesquels Wefarm a délocalisé ses bureaux et qui représentent des marchés attractifs. « Si nous pouvons inciter 100 millions d’agriculteurs à travailler ensemble sur une même plateforme, nous pouvons fondamentalement transformer l’agriculture et le commerce en leur faveur. Ce tour de financement nous rapprochera encore plus de la concrétisation de cette vision d’une amélioration des rendements agricoles », a commenté Kenny Ewan, fondateur et directeur général de Wefarm.

Le tour de financement en faveur de l’entreprise technologique Wefarm a été dirigé par le capital-risqueur américain True Ventures. Des investisseurs institutionnels mais aussi des actionnaires actuels de la startup sont cités dans cette opération de levée de fonds. Avec cette initiative, le total des financements mobilisés par Wefarm à cette date s'élève à 20 millions $.

Chamberline Moko