(Agence Ecofin) - Taaleem Management Services Company (Taaleem), une plateforme égyptienne d’enseignement supérieur qui gère l’Université privée locale Nahda University in Beni Suef (NUB), obtiendra un investissement en fonds propres de 1,2 milliard de livres égyptiennes, équivalant à 73 millions $.

Ces ressources seront apportées par le groupe de services financiers égyptien CI Capital Holding et StonePine ACE Partners Limited, une joint-venture mise en place par StonePine Capital Partners, un gestionnaire d'actifs basé à Dubaï et ACE & Company SA, un groupe de capital-investissement basé à Genève et qui gère des actifs de l’ordre de 900 millions $.

L’opération permet à CI Capital Holding et StonePine ACE Partners Limited de renforcer leurs participations au sein de l’établissement égyptien Taaleem. Ceux-ci ont récemment (en septembre 2019) acquis 60 % de parts dans le capital de Taaleem contre un investissement de 73,6 millions $. La transaction avait été réalisée via StonePine ACE Fund, un fonds d’investissement appartenant aux associés StonePine Capital Partners et ACE & Company SA.

Youssef Haidar (photo), fondateur et directeur général de la société de gestion d’actifs StonePine Capital Partners n’a pas manqué de commenter cette opération. « Nous poursuivons notre stratégie d’investissement consistant à nous associer à des sociétés d’investissement réputées au niveau régional pour cibler des actifs intéressants dans nos secteurs d’intérêt. Nous croyons en la promesse que représente le marché égyptien et en un secteur de l’enseignement supérieur extrêmement attractif. Nous croyons que notre partenariat avec CI Capital rapportera d’excellents rendements à notre base d’investisseurs ».

Chamberline Moko

Lire aussi:

https://www.agenceecofin.com/finance/2409-69476-egypte-ci-capital-holding-acquiert-avec-d-autres-investisseurs-60-de-parts-dans-la-plateforme-d-enseignement-taaleem