Congo : Kore fait une première estimation des ressources en sylvinite à Dougou

(Agence Ecofin) - Kore Potash a publié, lundi, la première estimation de ressources de son gisement d’extension de Dougou, au projet phare de potasse Sintoukola (Kola), détenu à 97% au Congo. Le gisement hébergerait 232 millions de tonnes de ressources inexploitées de sylvinite (un minerai de potassium) titrant 38,1% de sylvine (KCl), dont 67 millions de tonnes à 60,1% de KCI.

Cette nouvelle estimation porte le total de ressources minérales du projet Kola à environ 1 milliard de tonnes. Kore a déclaré que les ressources de l’extension de Dougou ont le potentiel d’alimenter davantage l’usine de traitement de la mine afin d’augmenter sa durée de vie et/ou d’accroître l’échelle du projet.

Ces différentes options seront évaluées, précise-t-elle, après l’achèvement de l’étude de faisabilité définitive de Kola.

Pour le PDG Brad Sampson, c’est un troisième gisement (avec le gisement de sylvinite Kola et le gisement de carnallite Dougou) dans les limites des permis de la société au Congo, et cela renforce son opinion selon laquelle « ce nouveau bassin abrite d'importants gisements de potasse d'importance mondiale, peu profonds et à haute teneur en potasse ».

« Nous restons enthousiastes à l'idée que ces gisements puissent fournir de la potasse aux marchés africains et internationaux des engrais, pour plusieurs générations », a-t-il commenté.

Kore Potash est une compagnie triplement cotée (ASX, AIM, JSE).

Lire aussi :

03/04/2018 - Congo : l’étude de faisabilité définitive du projet de potasse Kola sera bientôt terminée