Érythrée : Danakali franchit une nouvelle étape dans le développement du projet Colluli  

(Agence Ecofin) - Le ministère érythréen de l’Environnement, de l’Eau et de la Terre a accepté les plans de gestion sociale et environnementale (SEMP) finalisés pour le projet de potasse Colluli, rapporte mercredi la compagnie minière Danakali.

Selon la société, cette validation fait suite à un certain nombre d’examens approfondis réalisés par le département de l’environnement du ministère, de nombreuses réunions et des commentaires détaillés présentés à sa filiale érythréenne et mis en œuvre par celle-ci.

Tous les permis nécessaires au développement de la mine Colluli ont déjà été octroyés à Danakali. Elle a obtenu début 2017, un permis d’exploitation minière couvrant une superficie de 60 km² et valable pour 60 années.

Selon une étude de faisabilité réalisée en 2015, le développement du projet s’effectuera en deux phases, avec une production annuelle de 425 000 tonnes/an pour les cinq premières années d’exploitation, qui passera à 850 000 t/an pour le reste de la durée de vie de la mine. La phase 1 du développement devrait nécessiter un investissement de 442 millions $.

Lire aussi :

14/06/2018 - Érythrée : Danakali trouve un « gros » client pour la potasse de Colluli

01/02/2017 - Érythrée : Danakali obtient un permis d’exploitation minière pour le projet Colluli