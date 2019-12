Érythrée : Danakali engage un entrepreneur minier pour le projet Colluli

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Danakali a choisi Earth Moving Worldwide comme entrepreneur pour son projet de potasse Colluli, en Érythrée. Cela fait suite, apprend-on, à un processus d’appel d’offres concurrentiel mené avec le soutien technique des cabinets AMC Consultants et Majesso Consulting.

Les charges de l’entrepreneur porteront sur la fourniture de services miniers sur toute la période de préproduction et les cinq premières années de production. Elles comprennent l’approvisionnement, l’exploitation et l’entretien des équipements d’excavation, de transport et d’assèchement. L’exécution de ce contrat devrait démarrer au début de l’année prochaine.

Le projet Colluli, dont l’entrée en production est prévue pour 2022, dispose de tous les permis nécessaires pour le démarrage du développement. La première phase du projet devrait permettre de produire 472 000 t/an de sulfate de potasse et coûtera environ 302 millions de dollars.

