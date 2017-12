Soumeylou Boubèye Maiga, nouveau Premier ministre du Mali

(Agence Ecofin) - Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a nommé Premier ministre l'ancien ministre de la Défense et journaliste Soumeylou Boubèye Maiga, en remplacement d'Abdoulaye Idrissa Maiga, selon un décret présidentiel publié ce samedi et repris par l’AFP.

Soumeylou Boubèye Maiga (63 ans) est originaire de Gao (nord). Il est considéré comme un proche du président, qui l'avait nommé ministre de la Défense en septembre 2013. Il avait démissionné en mai 2014, après une lourde défaite de l'armée face à la rébellion touareg.

Il a auparavant servi comme chef des services de renseignements, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de la présidence.

Il a fait des études de journalisme à Dakar et obtenu en France un diplôme d'études supérieures spécialisées en diplomatie et administration et un diplôme de relations économiques internationales. Il dirige un parti membre de la mouvance présidentielle.