Soudan du Sud: le gouvernement engage une société de lobbying pour l'aider à « élargir ses relations économiques et politiques » avec les Etats-Unis

(Agence Ecofin) - Le gouvernement sud-soudanais a annoncé avoir sollicité les services d’une société de lobbying américaine pour renforcer ses relations économiques avec les Etats-Unis. C’est ce qu’a indiqué, ce lundi, la South Sudan News Agency.

D’après le média, c’est le cabinet de conseil américain Gainful Solutions qui a été engagé pour cette nouvelle opération de séduction.

L’objectif affiché semble être, dans l’immédiat, l’annulation des sanctions américaines envers le jeune Etat, puis une dynamisation des investissements américains dans l’économie pétro-dépendante.

L’accord conclu avec l’entreprise américaine consistera donc à « ouvrir un canal de communication entre le président Kiir et le président Trump, dans le but de persuader le président Trump et son administration d'étendre les relations économiques et politiques avec le Soudan du Sud et de soutenir les investissements du secteur privé américain au Soudan du Sud dans les secteurs du pétrole, des ressources naturelles, de l'énergie, du gaz, des mines et autres ».

Cette annonce intervient plusieurs mois après le vote de nouvelles sanctions américaines contre 15 compagnies pétrolières opérant au Soudan du Sud, un pays dont le PIB dépend à environ 60% de l’or noir. Ces sanctions visaient, selon Washington, à lutter contre le financement d’une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts depuis 2013.

Moutiou Adjibi Nourou