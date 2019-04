Madagascar : les 100 premiers jours d’Andry Rajoelina, au delà des effets d’annonce

(INITIATIVE POUR L'EMERGENCE DE MADAGASCAR) - Lors de sa campagne, Andry Rajoelina s’était engagé à aller vite, très vite. Cent jours après son accession au pouvoir, les données disponibles permettent de dresser un premier bilan prometteur de l’action présidentielle.

Plan d’urgence sociale, santé, accès à l’eau et à l’énergie, autosuffisance alimentaire, renforcement des capacités de production industrielle… Andry Rajoelina a suscité des espoirs à la hauteur de l’immensité des chantiers qui l’attendent pour permettre à Madagascar de rattraper son retard de développement.

Mesures fortes contre l’insécurité

Bien déterminé à réduire l’insécurité dans le pays et à intensifier la lutte contre le vol de bétail, le président a mis à exécution le déploiement de puces de géolocalisation des zébus – une étape phare dans le cadre de la lutte contre ce fléau national. Cinquante puces pour la traçabilité des bovidés sont actuellement testées et l’interdiction de l’export des zébus est actée.

Afin de lutter contre les actes de banditisme, 1200 militaires ont été répartis dans les zones rouges, une brigade routière a été déployée dans les aires de repos tous les 100 km sur les routes nationales et une brigade spéciale anti-kidnapping a été mise en place.

Coup d’envoi de projets eau et énergie

L’accès à l’eau constitue un autre engagement fort d’Andry Rajoelina, l’objectif étant de permettre à 1,5 million de Malgaches supplémentaires de bénéficier de l’eau potable et de l’assainissement cette année. Divers projets ont ainsi été amorcés, à commencer par la construction d'un pipeline d'eau potable de 225 km dans la région d'Androy, dont les travaux ont démarré en avril.

Sur le volet énergétique, alors que l’objectif est de doubler au minimum la capacité de production annuelle d'électricité, réduire de 25% le prix de l'énergie et donner accès à l’électricité à la moitié de la population, l’installation et l’entretien des groupes électrogènes dans les régions de Sava et d’Analamanga figurent parmi les premières réalisations en la matière.

Renforcement des capacités médicales

Côté personnel médical, 150 médecins généralistes ont déjà été recrutés et quelque 400 sages-femmes et agents de santé formés dans le cadre du programme nutritionnel PARN. Le lancement du programme Access, le 8 avril, dans 13 des 23 régions, grâce au financement d’USAID (90M USD), permettra de développer les services de santé dont bénéficieront près de 16 millions de Malgaches. En matière d’infrastructures médicales, près de la moitié des centres hospitaliers ont déjà été approvisionnés en solutés massifs et en alcool médical, le CHU de Tuléar a été rééquipé en appareil de radiologie et près de 6000 poches de transfusion sanguine ont été distribuées dans une quarantaine de centres.

Le début du mandat d’Andry Rajoelina a aussi été marqué par sa détermination à endiguer l’épidémie de rougeole qui frappe le pays. Plus de 7 millions d’enfants ont ainsi été vaccinés du 14 janvier au 5 avril et huit centres de vigilance ont été installés dans les ports et les aéroports afin de détecter la maladie.

Plan d’aide alimentaire d’urgence

Pour cet ancien grenier rizicole régional, il est impératif d’améliorer les capacités de production et de porter les récoltes à 500 000 tonnes de riz par an pour couvrir les besoins nationaux et s’ouvrir à l’exportation. A cette fin, diverses études d’identification des surfaces cultivables ont été lancées, de même que des travaux d’irrigation (cartographie de 100 000 ha de surfaces cultivables propices à la riziculture, réhabilitation des périmètres irrigués d'Ampasika sur 275 ha, construction du canal principal P2 Atsimo Andrefana sur 23,7 km, réhabilitation de barrages à Haute Matsiatra etc.)

Un plan d’aide alimentaire d’urgence a par ailleurs été mis en place : le prix du riz a été fixé à 1000 ariary le kilo. Une mesure d’urgence dans le grand Sud a permis la distribution de 57 tonnes de riz, 10 tonnes de légumineuses et 20 tonnes de pâtes alimentaires.

À ces premières mesures sociales s’ajoute le démarrage de divers chantiers pour l’industrialisation et la modernisation du pays.

Sur ces différents volets, le président bénéficie de la confiance retrouvée des bailleurs étrangers, ce qui favorisera le respect de sa feuille de route.