Mozambique : Filipe Nyusi réélu après une large victoire aux présidentielles

(Agence Ecofin) - Au Mozambique, le président Filipe Nyusi (photo) a été réélu à la tête du pays pour un nouveau mandat de cinq ans, après un scrutin qui a mobilisé 50% des électeurs. L’annonce a été faite dimanche par la Commission électorale nationale (CNE) du pays.

D’après les résultats officiels, le leader du Frelimo, le parti au pouvoir, a recueilli 73% des voix contre 22% pour son adversaire, Ossufo Momade, candidat de la Renamo. Cette réélection intervient dans un contexte tendu, marqué par des critiques croissantes envers le parti au pouvoir dont l’image reste entachée par l’affaire des 2 milliards $ de dette cachée, contractée sous l’ancien régime du président Armando Guebuza.

Après un scrutin qui s'est tenu sans incident majeur, mais avec de vives tensions, l'opposition a dénoncé des fraudes et accusé le gouvernement d'avoir eu recours à des violences et des intimidations. Les observateurs de l’Union européenne (UE) et des Etats-Unis ont également dénoncé des irrégularités. Des dénonciations qui pourraient fragiliser encore plus l’accord de paix conclu en août dernier entre le parti au pouvoir et l’ex-rébellion de la Renamo.

« Nous devons travailler ensemble pour développer notre pays », a affirmé Filipe Nyusi, dans un message rassembleur adressé à ses principaux rivaux.

Rappelons que le Frelimo, le Front de libération du Mozambique, dirige le pays depuis l’indépendance obtenue en 1975.

Moutiou Adjibi Nourou

