Algérie: le gouvernement nomme six personnalités pour conduire un « dialogue national »

(Agence Ecofin) - En Algérie, six personnalités viennent d’être nommées par le chef de l’Etat avec pour mission, de conduire un dialogue national visant à mettre fin à la crise que traverse le pays depuis plusieurs mois maintenant. C’est ce qu’a annoncé un communiqué de la présidence de la République algérienne, publié hier.

Ces six personnalités siégeront au sein d’un panel qui jouera un rôle de médiation entre les différentes forces vives de la nation algérienne. La commission est composée de Karim Younes, ancien président du Parlement, des professeurs d'université Fatiha Benabbou, Smail Lalmas et Bouzid Lazhari, ainsi que des militants des droits humains Abdelwahab Bendjelloul et Azzedine Benaissa. D’après le pouvoir en place, ces personnalités jouissent d’une « crédibilité, d'une compétence et d'une acceptabilité au sein de la population, car elles n'ont ni affiliation politique ni ambition électorale ».

La nouvelle mesure intervient alors que la population algérienne qui a déjà contraint à la demission, le président Abdelaziz Bouteflika, continue de réclamer un changement radical du régime, notamment la démission du président par intérim Abdelkader Bensalah et du cabinet dirigé par le Premier ministre Noureddine Bedoui.

« L’objectif central du dialogue est de contribuer à réunir les conditions nécessaires à l'organisation du prochain scrutin présidentiel dans une transparence totale et une régularité sans faille.», a indiqué le communiqué présidentiel publié par l’APS. Et d’ajouter : « le dialogue portera sur tous les aspects liés à l'organisation de ce scrutin, ses étapes préparatoires, les conditions qui lui sont nécessaires, le déroulement du calendrier électoral et la date de l'élection présidentielle ».

