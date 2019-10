Botswana: le président Mokgweetsi Masisi va rempiler pour un nouveau mandat de cinq ans

(Agence Ecofin) - Au Bostwana, le président Mokgweetsi Masisi (photo) devrait bientôt rempiler pour un nouveau mandat de cinq ans à la tête de l’Etat. La Haute Cour du pays vient en effet d’annoncer ce vendredi, la victoire aux élections législatives du parti au pouvoir, le Parti démocratique du Botswana (BDP).

D’après l’institution judiciaire, le BDP a remporté 29 des 57 sièges du Parlement. Avec cette victoire, le président Masisi est de facto réélu, pour un nouveau mandat de cinq ans, conformément au système politique en vigueur dans le pays.

« J'ai l'honneur de déclarer à la nation du Botswana et au monde que le Dr Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi est élu président de la République du Botswana », a ainsi déclaré Terrence Rannowane, le plus haut magistrat du pays.

Arrivé à la tête du Bostwana en avril 2018, après la démission de Ian Khama, le président Masisi avait déclaré vouloir s’attaquer au problème du chômage et de la dépendance de l’économie botswanaise aux exportations de matières premières, et plus précisément au diamant. Son parti, au pouvoir depuis 1966, était pour la première fois menacé de perdre sa majorité au Parlement lors de ce scrutin à cause d'une fronde lancée par son prédécesseur.

Moutiou Adjibi Nourou

Lire aussi:

03/04/2018 - Botswana : après 10 ans au pouvoir, Ian Khama cède le fauteuil présidentiel