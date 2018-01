Le plan « Fisandratana 2030 » vise à placer Madagascar sur le chemin de l’émergence à l’horizon 2030

(PRESIDENCE DE MADAGASCAR) - A l’occasion du quatrième anniversaire de son entrée en fonction, le Président de la République de Madagascar, S.E Hery Rajaonarimampianina a présenté ce jour devant une assemblée de 1200 personnes composée des représentants de l’État, du secteur privé et de la société civile une stratégie de croissance et de transformation du pays à l’horizon 2030. Ce plan, baptisé « Fisandratana 2030 » (« émergence et renaissance » en malagasy) inscrit le pays dans une nouvelle dynamique de croissance inclusive, et vise le doublement de la richesse par habitant d’ici à 2030.

Fruit d’une analyse approfondie des mécanismes sociaux et économiques à l’œuvre dans la Grande Île, le plan Fisandratana 2030 prolonge le Plan National de Développement (PND 2015-2019) et s’appuie sur les acquis des quatre dernières années pour optimiser les relais de croissance et les potentiels du pays. Fisandratana 2030 repose également sur une ambition collective portée par les acteurs du développement (secteur public et secteur privé) et l’ensemble de la nation malgache. Axé autour de quatre pôles de développement économique, il est soutenu par un ambitieux programme d’infrastructures de transports, d’énergie et de santé, afin de soutenir sept secteurs prioritaires pour la croissance et le développement de Madagascar : l’agriculture vivrière, l’exploitation durable des produits agricoles et forestiers rares, la pêche et l’aquaculture, l’industrie légère, les mines, les pierres précieuses et le tourisme.

Avec pour ambition de créer 5 millions d’emplois à l’horizon 2030, de multiplier le PIB par 3,5 et d’arriver à la 70e position du classement mondial de l’Indice de Développement Humain (IDH), le Plan Fisandratana 2030 fixe comme priorité l’éducation, la formation professionnelle, la santé et la nutrition.

Le Président de la République, S.E Hery Rajaonarimampianina explique :

« Après avoir engagé des réformes de gouvernance et stabilisé les institutions depuis mon arrivée au pouvoir, je souhaite aller plus loin dans la réforme de l’État, pour qu’il soit un véritable partenaire de la population malgache. L’objectif est clair : mettre fin au paradoxe malgache, celui de la pauvreté malgré des potentiels économiques immenses. Pour cela, il faut libérer les forces productives nationales, améliorer le climat des affaires, lutter contre la corruption, et promouvoir un État efficace et au service du peuple. Je propose en fait un nouveau pacte national. Le plan Fisandratana 2030 fixe un cap pour atteindre une ambition collective et en finir avec les erreurs du passé. »