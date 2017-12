L’Emir du Qatar termine sa tournée ouest-africaine

(Agence Ecofin) - Le Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani termine ce jour une tournée de Noël en Afrique de l’Ouest.

Du 22 au 24 décembre, l’Emir sera passé par le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Ghana et aura déposé quelques cadeaux dans les souliers de plusieurs chefs d’Etat : entre autres, un centre de radiothérapie du cancer à 14 millions de dollars pour Roch Marc Kaboré, 2 accords de coopération d'une valeur de 40 millions de dollars pour Ibrahim Boubacar Keïta, ou encore 7 accords de coopération dans les domaines économique, sportif, culturel et éducatif pour Alpha Condé.

Le Qatar, qui subit de fortes pressions diplomatiques de la part de son grand voisin l’Arabie Saoudite, soigne plus que jamais ses relations internationales et semble compter sur l’Afrique de l’Ouest pour élargir son cercle d’amis.

L’Afrique pourrait également devenir, pour la monarchie gazière, dans les années à venir, un précieux fournisseur de produits agricoles et autres matières premières.