Coopération bilatérale : Jean-Yves Le Drian en visite au Cameroun en plein sommet Russie-Afrique

(Agence Ecofin) - Dans l’agenda de Jean-Yves Le Drian (photo) le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, un « déplacement au Cameroun » est prévu du 23 au 24 octobre 2019. Une visite dont le timing intrigue. Il coïncide avec la tenue à Sotchi du tout premier sommet Russie-Afrique.

Paul Biya, invité depuis mars 2019 à prendre part à cet évènement, ne fera pas le déplacement pour la ville balnéaire russe. Il est, en effet, prévu, au premier jour du séjour du chef de la diplomatie française au Cameroun (également jour d’ouverture du sommet russo-africain), une audience avec le président camerounais.

En dehors des sujets de coopération économique entre Yaoundé et Paris, les deux personnalités devraient parler du climat sociopolitique qui prévaut au Cameroun. « La situation dans les zones anglophones continue de se dégrader… Les pertes humaines sont de plus en plus lourdes », s’était inquiété M. Le Drian, le 28 mai 2019, devant l’Assemblée nationale française.

Le lendemain, Le Drian se rendra à Douala, la capitale économique du pays, pour l’inauguration officielle du deuxième pont sur le Wouri. Cette infrastructure a été construite par l’entreprise française Sogea Satom et sur financement de l’Agence française de développement (AFD).

En marge de cette cérémonie, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France aura une rencontre avec le Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam). « Cette rencontre, qui se déroulera en marge de l’inauguration officielle du deuxième pont sur le Wouri, sera l’occasion d’échanges francs sur : les perspectives économiques de notre pays ; le rôle que le secteur privé peut jouer ; l’appui que la France peut apporter dans ce cadre », renseigne le Gicam.

S.A.