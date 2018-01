L'Union européenne se dit prête à renouer avec le Zimbabwe et à soutenir un engagement des institutions financières

(Agence Ecofin) - A l’issue d’une réunion de son Conseil tenue ce lundi, l’Union européenne (UE) s’est dite prête à renouer les relations avec le Zimbabwe et à soutenir le réengagement des institutions financières internationales auprès du pays, une fois que le nouveau gouvernement aura présenté un programme clair de réforme politique et économique.

« L'UE soutiendra les autorités dans la mise en place, le plus tôt possible, d'un engagement constructif avec les institutions financières internationales sur la base d'un programme de réformes économiques et politiques clair et limité dans le temps », annonce un communiqué. « L'UE est prête à revoir, à tout moment, l'ensemble de sa politique envers le Zimbabwe afin de prendre en compte les progrès réalisés dans le pays » poursuit le communiqué.

L’Union européenne a, par ailleurs, indiqué qu’elle pourrait fournir des observateurs en vue de superviser les prochaines élections présidentielles qui devraient se tenir dans quatre ou cinq mois dans le pays, comme l’a annoncé le nouveau Président Emmerson Mnangagwa. Cette mission d’observation constitue même, selon l’organisation, une étape importante pour la normalisation des relations avec la Zimbabwe.

Pour rappel, les relations entre le Zimbabwe et l'UE se sont fortement dégradées dans les années 2000, à la suite du programme controversé de réforme agraire mis en œuvre par l'ancien Président Robert Mugabe.

Au pouvoir depuis près de trois mois maintenant, le nouveau président Emmerson Mnangagwa s’est, quant à lui, engagé à travailler avec la communauté internationale pour relancer l'économie zimbabwéenne qui connait des difficultés.

Déclarant son pays ouvert aux affaires, Emmerson Mnangagwa qui participe actuellement au Forum économique mondial de Davos, est le premier président du Zimbabwe à assister à ce sommet mondial.

